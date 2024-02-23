شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: ملتزمون بإعطاء الحقوق للجميع لكننا محكومون بسقف للإنفاق لا يمكن تجاوزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتى جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل، وقال "ذلك لمنع أي تصادم مع العسكريين المتقاعدين".

أضاف ميقاتى: ملتزمون بإعطاء كل الحقوق للجميع لكننا محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها. وفق "لبنان 24"

وقال ميقاتى، إن لم تفتح وزارة المال أبوابها فإنها لن تستطيع تأمين الرواتب رغم وجود الأموال وهناك حاجة للموظفين لترتيب دفع المستحقات لكافة العاملين في الإدارات العامة والعسكريين.

وعلى صعيد الأوضاع الملتهبة فى جنوب لبنان كان ميقاتى قد جدد التأكيد على أن لبنان سيظل ملتزما بكل قرارات الأمم المتحدة، داعيا إسرائيل لوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية وللانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأكد ميقاتي أن لبنان يشدد على ضرورة الاستقرار في المنطقة ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، فيما تستمر إسرائيل في عدوانها، متسائلا عن الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي.

وقال ميقاتي: نشهد الصراع الدائر في غزة وجنوب لبنان، والذي يعرض الوكالات الإنسانية والعاملين والمدنيين لخطر جسيم.. لا يمكن التقليل من الأثر المدمر لهذه الصراعات على حياة البشر الأبرياء، ومن المهم أن نجتمع معًا لمعالجة الحاجة الملحة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا وسط هذه الأعمال العدائية".