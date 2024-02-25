وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" اليمنية: أمن البحرين الأحمر والعربي أعيدت صياغته

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، قول العاطفي، في كلمة له خلال فعالية عسكرية نظمتها المنطقة العسكرية الخامسة بقوات "أنصار الله" في مدينة الحديدة غربي اليمن: "أمن البحرين الأحمر والعربي أُعيدت صياغته بشكل سليم بعد إلغاء العربدة الصهيونية في هذه البحار، التي كانت دومًا مصدر تهديد دائم".

وأضاف العاطفي: "على أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، إدراك أن أسلوب اختزال الجغرافيا وادعاء الوصاية على البحار أصبح أسلوبًا مرفوضًا وغير مرحب به".

وتابع العاطفي: "يجب على واشنطن وعواصم الرأسمالية المتوحشة، وفي مقدمتها لندن وتل أبيب، أن تعتاد على الموقف الجديد في البحر الأحمر، وتنسى نفوذها الطاغي على جيوستراتيجية هذا البحر"، مضيفا: "عليها أن تعلم أن اليمن لم يعد يقبل بما كانت ترتبه وتنظمه في إطار الأمن البحري للبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".

وأكد العاطفي أن "المعادلة العسكرية اليمنية للقوات البحرية التابعة للجماعة، أعادت للبحرين الأحمر والعربي هويتهما التي محاها الصهاينة".

وأشار العاطفي إلى "عدم اعتراض اليمن وقواته المسلحة أي سفن غير تابعة لكيان العدو ولا تخدم أجندته، والممر الملاحي مؤمن"، مضيفا: "ملتزمون بكافة المواثيق والعهود الدولية التي لا تمس الكرامة والسيادة اليمنية أو تفرض وصاية أو هيمنة".

وشدد وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" على استمرار هجمات الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، بالقول: "طالما ظلت المذابح الصهيونية قائمة في غزة، فإننا مستمرون في تنفيذ مهامنا على الكيان الصهيوني".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، بعد ساعات من تبني الجماعة استهداف سفينة نفطية أميركية "تورم ذور" في خليج عدن بصواريخ بحرية، ومهاجمة سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.