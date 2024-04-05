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الخليج اليوم .. عميد سعودي يكشف عن تفاصيل خطة جماعة "جهيمان" عام 1979 لتهريب الأسلحة إلى داخل الحرم (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف العميد السعودي ركن فالح الظاهري، خلال لقاء مع برنامج تلفزيوني، عن تفاصيل خطة جماعة "جهيمان" لتهريب الأسلحة إلى داخل الحرم المكي.

وقال الظاهري خلال لقاء مع برنامج " الليوان": " قبل اليوم الأول كانت نهاية موسم الحج لعام 79، والقوات التي كانت مشاركة في الحج أصبحت جاهزة لمغادرة المشاعر ومكة".

وأضاف: الناس كانت تستقبل عام جديد و100 سنة جديدة في القرن 15 الهجري ، فكل الطمأنينة موجودة والجو مفعم بالإيمان، إلا أنهم استغلوا هذه الأيام وبدأت عمليات الاستعداد لليوم الأول".

 

وأوضح: "تم تهريب كمية الأسلحة والذخائر والتمر الذي يستخدمونه". لافتا إلى أنهم "هربوها على شكل جنائز، وفي 3 أيام السابقة للعمل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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