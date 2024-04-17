الخليج اليوم .. الإمارات تسجل معاملات في الأصول المشفرة بقيمة 25 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مركز دبي للسلع المتعددة، إن قيمة معاملات الأصول المشفرة المسجلة من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 25 مليار دولار في عام 2022.

وذكر التقرير أن جميع هذه المعطيات تعتمد على المسار الذي تسلكه الهيئات التنظيمية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين وتقليل مخاطر الاحتيال.

وجاء التقرير ضمن سلسلة تقاريره "مستقبل التجارة" حول قطاع الويب 3، والذي يتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية.

يتناول التقرير الذي يحمل عنوان "اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس" توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات الويب 3 المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس. ويقيّم التقرير التحديات الأخيرة التي تواجهها هذه القطاعات، ويطرح توقعاته حول الفترة التي ستسغرقها هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة النضج، وينوه إلى بعض التوصيات الموجهة للقطاع والهيئات التنظيمية حول تعزيز نموه وتسريع تطوره في السنوات القادمة.

من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، بفضل حالات الاستخدام العملية والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، في حين يُتوقع أن ينمو سوق التمويل اللامركزي العالمي من 13.6 مليار دولار لعام 2022 إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات المالية الميسّرة والأقل رسوماً. ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن يتجه سوق الأصول المشفرة نحو الاستقرار بعد فترة من التقلبات، لا سيما بعد عودة البتكوين القوية في عام 2023، مما يسلّط الضوء على تجدد رغبة القطاع ومؤسساته في الاستفادة من خدمات مستقرة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تسلّط النسخة الأحدث من تقرير مستقبل التجارة الضوء على النمو الاستثنائي المتوقع في قطاع الويب 3 والأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

ومن المتوقع أن يتجاوز سوق الميتافيرس العالمي حاجز 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، لا سيما بفضل التطورات التقنية الأخيرة في مجالي الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتي تفسح المجال أمام فرص جديدة في قطاعات الألعاب والتجارة الإلكترونية والعقارات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية.

بدوره، قال بلال جسومة، مدير منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يساهم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تأمين منظومة أعمال داعمة تعدّ الأفضل على مستوى العالم للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يحتضن المركز ما يزيد على 600 شركة يمكنها الاستفادة من الخدمات المخصصة والشركاء البارزين. أعتقد أن الأفكار والرؤى المهمة التي يطرحها التقرير ستزيد من مستوى ثقة الشركات الموجودة ضمن المركز من جهة، وستساهم في جذب المزيد من الشركات الراغبة في تنمية أعمالها انطلاقاً من دبي من جهة أخرى".