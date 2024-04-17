شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يبحث الانتهاكات الإسرائيلية ضد الموارد الطبيعية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

وضع مروع

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية ضد الموارد الطبيعية والمناطق البحرية الفلسطينية من خلال التنقيب في ظل الانشغال بالحرب الدائرة في قطاع غزة.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي ضرورة تبني موقفًا موحدًا ومغايرًا لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم في غزة.وحذرت اللجنة من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.واعتمدت اللجنة مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين، تمهيدًا لعرضه على جلسة البرلمان العربي المقرر عقدها يوم السبت المقبل.