الخليج اليوم .. وزارة الحج والعمرة: نتابع تطبيق خططنا عبر تطبيقات ذكية لراحة المعتمرين



الرياض - كتب موسى القحطاني - شخرت وزارةُ الحج ِالعمرة التقنياتِ وعلمَ الذكاءِ الاصطناعي لإدارة كافة العمليات التشغيليةِ منذ لحظة وصول المعتمرين الى الأراضي السعودية وحتى انتهاء المناسك والعودة إلى بلدانِهم، باعتبارها المشرعُ والمشغلُ الرئيسي بموسم العمرة.

وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة الدكتور عبدالرحمن شمس، أكد في حديثه إلى "العربية": إن الوزارة تقوم بمتابعة كل الخطط التشغيلية والتأكد من تنفيذها بشكل صحيح ومتابعة الطيران ووصول المعتمرين، حتى نقوم بالاستقبال الأمثل في المطار للضيوف الرحمن، ثم الانتقاء من خلال الحافلات حتى وصولهم إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة



وأضاف: كذلك يتم التأكد من تم تنفيذ كل الخطة التشغيلية من ناحية السكن المناسب وفق باقة المعتمر، كل ذلك يتم من خلال عمليات متقنة وبشكل كامل من خلال تقنيات مستخدمة في مركز الرسم والتحكم والتي تعمل على الذكاء الاصطناعي وبعدد من اللغات.

وعبر مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج والعمرة.. تتم قراءة البياناتِ وتحليلهُا للاستفادة منها عبر الخطط الميدانية على الأرض ومراقبةُ الخدمات وتحسينُ جودتِها والتعامل مع المعوقات الطارئة .

وتواكبُ وزارة الحج والعمرة الثورة التقنية في العالم.. عبر المخرجات والمنتجات التي تساهمُ في تسهيل رحلة المعتمرِ وجعلها أكثرَ راحة وإثراء.. عبرَ تسخير ِالتطبيقاتِ الذكية ِفي كافةِ المعاملاتِ والتنقلاتِ للزائر والمعتمر.