الخليج اليوم .. الوزاري الخليجي يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة هجمات إسرائيل على إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بدأ الاجتماع الاستثنائي الـ 48 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في المنقطة، على رأسها بحث تداعيات الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية تجاه إيران عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

إلى ذلك، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن "إدانة واستنكار المجلس للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران، التي تمثل انتهاكاً صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالب الأمين العام​ المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي​.