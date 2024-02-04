شكرا لقرائتكم خبر عن روتين الإحماء في الشتاء.. تمارين تمدد يجب ممارستها قبل بدء الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد الإحماء السريع قبل بدء التمارين الرياضية، جسمك على زيادة نطاق حركاته، وتخفيف ألم وتصلب العضلات، وتعزيز تدفق الدم، والمرونة، وتقليل خطر الالتواء والإصابات.

بالمقارنة مع فصل الصيف، نكون أقل نشاطًا بكثير عندما تكون درجة الحرارة باردة في الخارج في فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي عدم النشاط لفترة طويلة إلى إصابة الجسم والعضلات والمفاصل بالألم، هذا هو السبب في أن روتين الإحماء المناسب ضروري للغاية للجميع قبل البدء في روتين التمرين المكثف.

ووفقًا لموقع "healthsite"، فإن ممارسة الإحماء قبل التمرين يمكن أن ينقذك من المعاناة من الالتواء والإصابات، وفصل الشتاء وطقسه البارد والقاسي يجعل جسمك أكثر عرضة للتشنجات والجفاف والتشنجات والالتواء والإصابات الأخرى.

ويساعد الإحماء السريع جسمك على زيادة نطاق حركاته، وتخفيف ألم وتصلب العضلات، وتعزيز تدفق الدم والمرونة، حيث تساعد تمارين التمدد على منع العضلات من التشنجات والتشنجات.

فيما يلي بعض الأمثلة التي يمكنك اتباعها

تمرين تمدد الذراعللقيام بهذا الروتين الإحمائي، عليك أن تقف بشكل مستقيم، أبقِ قدميك متباعدتين ارفع ذراعيك حتى كتفيك مع انزالهم مرة أخرى للأسفل، تدرب على ذلك لمدة 30 إلى 50 مرة . تمرين رفع الركبة قف بشكل مستقيم، مع إبقاء قدميك متباعدتين، ضع يديك في الأمام، ويمكنك الإمساك بيديك لتحقيق التوازن، الآن اثني الركبة وارفعها نحو جسمك، قم بثني الساق بقدر ما تستطيع، كرر ذلك مع الساق الأخرى وواصل الخطوات لمدة 30 إلى 50 مرة لكل منهما. القفز لأعلى أبقِ قدميك متباعدتين وذراعيك على جانبك، ارفع ذراعيك إلى الأعلى على الجانب، ثم ضعيهما فوق رأسك ثم ارجعي للأسفل مرة أخرى في الوقت نفسه، اقفز بينما تضع ذراعيك فوق رأسك وتنزله للأسفل، حافظ على تنسيق يديك مع قفزاتك، يمكنك زيادة السرعة والكثافة على حسب قدرتك، قم بذلك لمدة 50 إلى 60 مرة.