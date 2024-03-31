شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه لصحتك في الحر.. ابقَ بمكان بارد مظلل خلال الصيام منعا للإصابة بجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الهامة خلال شهر رمضان، وخلال الصيام، ومن أهم هذه النصائح الإقلاع عن التدخين، واعتبار الصيام فرصة للتخلص منه، وتناول الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة، وأيضا الابتعاد عن الجو الحار وتجنب المشى في اشعة الشمس لتجنب الإصابة بالجفاف.



فى الايام الحارة التعرض للحرارة يعرضك للجفاف

وتقدم منظمة الصحة العالمية النصائح التالية:

1. ابق في مكان بارد ومظلل عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة لتجنب التعرق المفرط والجفاف.



تناول الاطعمة الغنية بالحبوب الكاملة

2.عند الإفطار والسحور اختار الأطعمة عالية الألياف، مثل:خبز الحبوب الكامل، الفاصوليا ، أرز الحبة الكاملة، لأنها توفر إطلاق الطاقة المستدامة، مما يبقيك منشطًا طوال اليوم.



التدخين يؤثر سلبا على الشخص المدخن

3.على عكس الاعتقاد بأن تدخين التبغ يساعد المدخنين على التحكم في إجهادهم، ثبت علميا أن التدخين يؤثر سلبا على المزاج، ويزيد من مستويات التوتر والاكتئاب والقلق واضطراب نقص الانتباه فرط النشاط والأعراض النفسية.

4.عندما تقلع عن التدخين في أي وقت وفي أي عمر، فإنك تشعر بفوائد صحية فورية وطويلة الأمد مثل:تحسن وظائف الرئة، انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

