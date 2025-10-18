ألغاز متنوعة للتعلم والمرح وسط الأصدقاء من  5-9 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - جلسات الأصدقاء في مكان واحد بالمنزل أو خارجه، والتي تحدث في الإجازات المدرسية أو وسط التجمعات العائلية، بعيداً عن ملاحقة الشاشات أو ممارسة التدريبات الرياضية، تعد من أشهر وأجمل الأوقات التي تجمعهم، وفيها يحلو سرد الألغاز وتداول الأسئلة وانتظار الجواب، تلك الأسئلة الممتعة التي تثير الذهن والعقل، لتبدأ رحلة البحث عن الأجوبة، وهي عملية تتضمن في ثناياها استعراض محبب لمعرفة كل منهم، ما يمثل في النهاية قيمة ثقافية تضاف لعقل كل طفل على حدة، وسوف نتعرف في هذا التقرير إلى مجموعة متنوعة من أشهر الألغاز الممتعة مع حلها للعمر من 5-9 سنوات.

طبيعة الألغاز: تحفيز العقل وإثراء المعلومات

معلمة تجتمع بالصغار

الألغاز مجموعة من الأسئلة المميزة والصعبة في الوقت نفسه، والتي تحتاج إلى أن يكون الشخص الذي يقوم بحلها ذا عقل مفكر بصورة كبيرة ولديه سرعة بديهة.

هناك مجموعة من الألغاز الصعبة التي يمكن طرحها، والتي تضيف شيئاً من المتعة والمرح، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الشيقة.

الألغاز الملتوية والتي تعرض بصورة بها تشويق وتفكير، من أمتع الألغاز التي يمكن أن تطرح بين الأصدقاء؛ بهدف التنبيه ولفت النظر وتشغيل العقل والتفكير.

الألغاز ليست وسيلة للعب والتسلية فقط؛ إنما هي مجموعة من المعلومات تدفع الطفل للتفكير والسؤال وتحليل كل كلمة سمعها حتى يصل إلى الحل النهائي.

الألغاز تجمع بين استخدام العقل وبين قضاء وقت الفراغ فيما يفيد، وعادة لا يشعر الطفل أو الشاب بالراحة والهدوء، والتميز بين أصحابه، إلا إذا قام بحل اللغز وفك غموضه.

الألغاز تساعد على تحسين الذاكرة، وتزيد من التفكير والانتباه، وتساعد الطفل على زيادة ثقته بنفسه حالة استطاعته حل الفزورة بشكل صحيح، الذكاء ليس بكثرة التحصيل، إنما باستخدام العقل ومحاولة البحث.

من خلال التفاعل مع هذه الألغاز، يتعلم الأطفال كيفية تحليل المعلومات واستخدام المنطق في حل المشكلات المعقدة.

الألغاز باب للمعرفة

أم وسط أطفالها يتحدثون

أحد الشهور المعروفة عند حذف الحرف الأول منها سوف نحصل على فاكهة مشهورة؟

الجواب: شهر تموز.

ما هو الشيء الذي نستطيع أن نأكل منه ولكن لا نستطيع أن نأكله؟

الجواب: الطبق.

ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره ولا يؤثر فيه؟

الجواب: الضوء.

لا يستطيع المشي، ولكنه يجري؟

الجواب: الماء.

يأخذ منك أشياء، ويرفع عليك آلات حادة، ومع هذا تشكُره؟

الجواب: الحلاق.

ما هو الذي يكون اسمه على شكل لونه؟

الجواب: البرتقال.

من هو الذي يقول الصدق دائماً ولكن يكذب عندما يجوع؟

الجواب: الساعة.

القمر في تمامه

شيء يتم رؤيته كالكرة في بعض الأحيان ومثل الموزة في بعض الأوقات ولا يتم رؤيته في أحيان أخرى، فما هو؟

الجواب: القمر.

ما هو الشيء الذي أمامك دائماً ولا تستطيع أن تراه؟

الجواب: المستقبل.

طائر الهدهد

الطائر الذي تكلم مع سيدنا سليمان ما هو؟

الجواب: الهدهد.

ما هو الشيء الذي لا يمكن بله حتى ولو أدخلناه لداخل المياه؟

الجواب: الضوء.

ما هو الشيء الذي يمكن كسره دون أن نلمسه؟

الجواب: الوعد.

ما هو الشيء المشترك بين واشنطن وشيلي والمشط والشماعة؟

الجواب: حرف الشين.

الألغاز تدفع الطفل للتركيز

طفل يفكر ويركز

يتطلب حل الألغاز غالباً تركيزاً عالياً وانتباهاً مطولاً، ما يجعل الطفل أكثر قدرة على الاستمرار في التركيز وتحسين فترة انتباهه، الألغاز تشجع الأطفال على التفكير بشكل نقدي وابتكاري، وتحفزهم على البحث عن حلول مبتكرة والتفكير خارج الصندوق.

توفر فرصاً لتحقيق النجاح والانتصار على تحدياتهم، ما يزيد إحساسهم بالإنجاز، ويعزز شعورهم بالقدرة على التغلب على التحديات، ألغاز الذكاء تُسهم في تنمية المهارات الإدراكية للأطفال، وتحفز على التفكير النقدي والإبداع، وتعزز تركيزهم وثقتهم بأنفسهم.

لعبة الألغاز ترفع من معدل الذكاء؛ لأنها تحفز على استخدام العقل ومحاولة البحث بداخله لوضع الإجابات عن أسئلة كثيرة غامضة.

ألغاز خفيفة مع أجوبتها

طفل صغير يفكر ويفكر

شيء له إبهام وأربعة أصابع ولكن ليس بيد ونستخدمه في اليد؟

الجواب: قفاز اليد.

الشيء الذي يسمح لك بأن تنظر مباشرة إلى أي شيء من خلال حائط فما هو؟

الجواب: الشباك.

أنا واحد من تلك الأشياء التي بها الكثير من الثغرات، لكنني أتحمل الكثير، لذا من أنا؟

الجواب: الإسفنج لديه قدرة قوية على امتصاص الرطوبة في الداخل والاحتفاظ بها.

تضع أصابعك في عينيه لكي تستعمله، ما هو؟

الجواب: المقص.

ما اسم الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟

الجواب: ذكر الحيوانات.

ما عليك كسره قبل أن تتمكن من استخدامه؟

الجواب هو البيض الذي يجب تكسيره قبل طهيه.

ما هو الشيء الذي إذا أكلنا نصفه نموت أما إذا أكلناه كله فسنستفيد منه؟

الجواب: حبوب السمسم.

ما هو أقصر شهر في السنة؟

الجواب: فبراير لأنه لا يوجد به سوى 28 أو 29 يوماً.

سؤال عند سؤاله دائماً نحصل على إجابات مختلفة؟.

الجواب: ما هي الساعة الآن؟

ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟

الجواب: الباب المفتوح.

من الذي قام بإنذار قومه، وليس من الإنس ولا الجن؟

الجواب: نملة سليمان عليه السلام.