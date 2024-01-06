انت الان تتابع خبر الباوي يهنئ بتأسيس الجيش ويوضح ميزته حالياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الباوي، في تغريدة عبر منصة أكس "في ذكرى تأسيس الجيش العراقي نشهد اليوم جيشاً ليس فيه كتيبة اعدامات ولا خدمة إلزامية بل هو جيش وقوات تسلحت بعقيدة الوطن، عقيدة لا تعرف الانهزام ولا ارتكاب جرائم حرب، عقيدة هذه القوات ستبقى ملهمة لكل الأجيال".



وأضاف، "مبارك لقواتنا المسلحة وجيشنا المغوار الذي سيبقى حاميا وحارسا لكل شبر في ارض العراق".