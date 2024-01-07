انت الان تتابع خبر رغم جلوسه على الدكة.. بيلينغهام يخطف الأضواء خلال مباراة الريال (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يشارك جود بيلينغهام في هذه المباراة، وكان جالسا على دكة البدلاء متغطيا ببطانية، وعندما لاحظ أن طفلا من جامعي الكرات يشعر بالبرد الشديد، ذهب إليه ومنحه بطانيته، لينال هذا الفعل استحسان وتصفيق الجماهير في المدرجات.

كما التقط النجم الإنجليزي صورة مع الطفل بعد صافرة نهاية المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه "أراندينا" فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، (3-1) مساء أمس السبت، ليتأهل الفريق الملكي إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن جود بيلينغهام (20 عاماً) انضم إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2023، قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وشارك منذ ذلك الحين في 22 مباراة بقميص "الميرنغي"، وسجل خلالها 17 هدفا إضافة إلى 5 تمريرات بمختلف مسابقات خلال الموسم الجاري (2023-2024).