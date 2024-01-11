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الكشف عن تحضيرات لشن ضربات ضد "الحوثيين"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة إن "الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أميركية لشن ضربات ضد الحوثيين".

وذكرت الصحيفة أنه "من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين".


وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية البريطانية قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة لذا يتوقع أن يكون أي عمل ضد الحوثيين محدودا.
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