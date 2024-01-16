انت الان تتابع خبر الأعرجي لـ"السومرية": النتائج الأولية تبين أن القصف الإيراني طال منزلا مدنيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في حديث لـ"الخليج 365"، إن "اللجنة بعد وصولها الى مدينة أربيل بتوجيه من رئاسة الوزراء، تبين لنا أن المنزل الذي تم قصفه يعود لرجل أعمال مدني"، مشددا على ان "الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد الإسرائيلي غير صحيحة".وأضاف الأعرجي وهو مستشار الأمن القومي، أن "اللجنة مازالت تواصل التحقيق لغرض التوصل الى نتائج نهائية بشأن القصف الإيراني لمواقع في مدينة أربيل".

وتوجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، صباح اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024) إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، للوقوف على تداعيات القصف الإيراني الأخير الذي استهدف المحافظة.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل، قال إنها تعود "لإرهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرمان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، مقتل 4 وإصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.