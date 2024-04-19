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العراق يعلق على فشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، انها "تُعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة، على أن "لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها، وحرمانها من هذا الحق يمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني مما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم، وينذر بعواقب مدمرة، خصوصاً في ظل استمرار الحرب ضد غزة وفشل الجهود الدولية في إنهاء الأزمة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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