انت الان تتابع خبر العراق يعلق على فشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، انها "تُعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة، على أن "لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها، وحرمانها من هذا الحق يمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني مما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم، وينذر بعواقب مدمرة، خصوصاً في ظل استمرار الحرب ضد غزة وفشل الجهود الدولية في إنهاء الأزمة".

