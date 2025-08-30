انت الان تتابع خبر السوداني: لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال حضوره، مؤتمراً عشائرياً لشيوخ عشائر ووجهاء جانب الكرخ في بغداد، أقيم في مضيف الشيخ سعد عبد الواحد مجيد الخليفة، "أولويات البرنامج الحكومي وضعت وفق دراسة علمية، عالجت الآثار السلبية التي شهدها العراق بسبب الارهاب وسوء الإدارة".
وأضاف أن "شرعية النظام السياسي قائمة على ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وأولينا اهتماماً في تنفيذ البرنامج الحكومي ومستهدفاته لترسيخ ثقة المواطنين"، مردفا "اليوم العراق يشهد ورشة عمل مستمرّ من البصرة إلى الموصل، لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية".
ولفت السوداني الى أنه "لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع بسبب ما عانته من إهمال وإرهاب، وتأخر إنجاز الكثير من المرافق الخدمية والحيوية"، مؤكدا "قطعنا شوطاً مهماً في تحقيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية، وتنفيذ المشاريع الستراتيجية في مختلف القطاعات".
وتابع أن "التنمية لا تتم إلّا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، عبر اعتماد سيادة القانون، وحصر السلاح، واحترام مؤسسات الدولة، والحفاظ على القرار الوطني، ومكافحة الفساد"، مشددا أن "مشروع طريق التنمية يضع العراق اليوم كممر اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وهناك فرص ومشاريع على طول طريق التنمية الستراتيجي بالشراكة مع شركات عالمية كبرى.