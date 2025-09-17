انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في بريطانيا المطران اثناسيوس توما داود، وجرى خلال اللقاء استعراض دور المؤسسات الدينية المختلفة في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز الاندماج الاجتماعي بين جميع الأطياف المكونة لنسيج المجتمع العراقي".

وأكد السوداني، أن "العراق يعتز بتنوعه الديني والاجتماعي والثقافي"، مشيراً الى "التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية والاجتماعية فضلاً عن مشاركتهم الفاعلة في بناء بلدهم".

وأشار الى "أهمية التعاون لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على تعزيز التوافق والمشتركات بين جميع مكونات الشعب العراقي".

بدوره، عبّر المطران اثناسيوس توما داود عن "شكره وتقديره للسوداني على جهود الحكومة في حملات البناء والإعمار، وفرض الاستقرار ولاسيما في مناطق سهل نينوى، فضلا عن الإسهام في تعزيز الوحدة بين شرائح أبناء شعبنا، وخدمة المجتمع وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والمحبة".