السامرائي: نسعى لمنع تسلط أي حزب على أهالي الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في كلمة له، تابعتها الخليج 365، إنه "نسعى لمنع تسلط أي حزب على أهالي محافظة الأنبار"، مشيرا الى انه "نحن مستعدون للاتفاق مع أي طرف على حقوق المكون السني ومصلحة العراق بأكمله".

وتابع، ان "ما يهمنا هو الحفاظ على وحدة مجتمعنا ومحافظاتنا"، مبيناً أن "زياراتنا إلى الأنبار لم تبدأ اليوم، ولن تنقطع بعد الانتخابات".

