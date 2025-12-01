انت الان تتابع خبر الهيئة القضائية للانتخابات تحسم 428 طعنا من أصل 853 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "الهيئة القضائية للانتخابات حسمت 428 طعنا من أصل 853، فيما تبقى 425 طعنا سوف يتم حسمها خلال قادم الأيام".يشار الى ان المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي أوضحت في وقت سابق من اليوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025) أن الهيئة القضائية ردت لغاية الان ٢٠٧ طعون.

وأعلنت مفوضية المستقلة العليا للانتخابات، الخميس (27 تشرين الثاني 2025) إرسال جميع الطعون بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية.