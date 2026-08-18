انت الان تتابع خبر المالكي للقائم باعمال السفارة الأميركية: الإطار التنسيقي شكل لجنة خاصة بحصر السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما ينسجم مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، ويحفظ المصالح المشتركة وسيادة العراق واستقلاله".

وتابع انه "تم تناول جهود الحكومة في مجال حصر السلاح بيد الدولة".

وأكد المالكي أن "الإطار التنسيقي شكّل لجنة ستباشر أعمالها قريباً، بالتنسيق مع الحكومة، بهدف إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه العملية"، مشددا "على أهمية معالجة هذا الملف عبر الحوار والتفاهم، بما يضمن وحدة الموقف الوطني ويحفظ أمن العراق واستقراره".

وبين ان "الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية".

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية "بالدور السياسي للمالكي وإسهاماته في دعم الاستقرار وتعزيز التفاهمات السياسية"، معرباً عن تقديره "لمواقفه الداعمة لجهود الحكومة في معالجة الملفات الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة".

وأكد على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح العراق وشعبه".

