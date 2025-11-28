اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قرار لوزير الدفاع بتجميد تراخيص حمل الأسلحة في بيروت وجبل لبنان خلال زيارة البابا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 4:26 مساءً

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وجاء فيه:

“المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، إعتباراً من 29/11/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 3/12/2025 الساعة صفر في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

المادة الثانية: تعتبر كافة أنواع تراخيص حمل الأسلحة مجمدة:(صفة دبلوماسية، صفة خاصة، صفة غرفة عسكرية، لولبي).

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.

 

