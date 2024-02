«فانتازيا مصرية» بين الحضارة والحداثة.. من هي الفنانة التشكييلية راندا فؤاد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفن التشكيلي من الفنون المميزة والنادرة بعض الشيء، وتعد الفنانة راندا فؤاد واحدة من الفنانين المتميزين في هذا المجال، حيث مزجت الفن التشكيلي بالحضارة المصرية، وذلك بمعرضها «فانتازيا مصرية»، حيث خصصت له لوحات المعرض كاملة، وذلك في ظل اهتمام الدولة بثقافتها وفنونها وتراثها، وفقًا لما ورد بالصفحة الرسمية للفنانة راندا فؤاد على فيسبوك.

ونشرت راندا فؤاد عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك» صورة تتذكر بها أحداث معرضها الفني «فانتازيا مصرية»، والذي ظهرت خلالها مرتدية فستان فضفاض يشبه لوحتها التراثية، التي تعبر عن الثقافة المصرية، الممزوجة بالحداثة، معلقة عليها: «walk .. stand .. wear like an egyptian .. this is my egyptian fantasy، ذكريات من معرضي فانتازيا مصرية».

معرض فانتازيا مصرية

أقيم العرض الفني الحضاري بمعرض فانتازيا مصرية بدار الأوبرا المصرية، حيث عرض به أكثر من 70 لوحة عن الثقافة المصرية، التي تمزج بين الفنون القبطية والإسلامية، بجانب الفنون الفرعونية، في إطلالة مفعمة بالألوان، وتسيطر عليها العاطفة، كما تميزت اللوحات بالمعاصرة، لتؤكد على أهمية ارتباط الحضارة بالأسلوب الحديث.

من هي راندا فؤاد

عاشت الفنانة راندا في عائلة تهتم بالفن، فهي ابنة المهندس المعماري عز الدين فؤاد، الذي يعد من أشهر الفنانين، حيث كان يتقن الموسيقى الكلاسيكية، بينما كانت أمها وسام فهمي من أشهر الفنانين المصريين المعاصرين، فترعرعت وهي محبة للفن، إذ كانت في طفولتها تتقن الرسم والعزف على البيانو.

درست راندا الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت بعد التخرج كاتبة صحفية في العديد من المؤسسات الشهيرة، كما شغلت مهنة خبيرة اتصالات تنموية في منظمات دولية عديدة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للإعلام، وكذلك مكتب لندن الإقليمي، وبعد ذلك شغلت الفنانة راندا منصب مستشارة وزارة البيئة، ومن حينها وهي من رواد الهيئة البيئية في مصر.

العودة للفن

في عام 2014 قررت راندا التوجه إلى الاهتمام بشغفها الفني، والعودة لاستئناف المهارات الفنية، ولكن عن طريق مزج الفن بحبها للوطن، مسيطرًا عليها شعور قوي للمساهمة في تنمية الوعي حول الهوية المصرية في عقول الشباب المصري، وعلى هذا شاركت في أكثر من 45 معرضا فنيا بمصر، من أهمهم «معرض الفن الدولي»، في النسخة الأولى منه بمصر.

من الجدير بالذكر أن الفنانة راندا فؤاد خصصت نصف الربح الذي جنته من معرضها فانتازيا مصرية، للعمل الخيري، على أن يذهب لمستشفى الناس، حتى تساهم في علاج الأطفال بشكل مجاني.