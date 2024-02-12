هذا ما يحدث للسكر في الدم عند تناول البلح الأسود.. 5 تأثيرات مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- اسماء العمدة

يُعدّ البلح الأسود من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين ب6.

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث: يجب على مرضى السكري أن ينتبهوا عند تناول البلح الأسود، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

فيما يلي 5 تأثيرات لمرضى السكري عند تناول البلح الأسود:

ارتفاع مستويات السكر في الدم:

يحتوي البلح الأسود على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

زيادة خطر الإصابة بمضاعفات السكري:

قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات السكري، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

نقصان فيتامين ب12:

قد يتفاعل البلح الأسود مع بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري، مثل دواء الميتفورمين، مما قد يؤدي إلى نقص فيتامين ب12.

زيادة الوزن:

يحتوي البلح الأسود على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدى مرضى السكري.

اضطرابات الجهاز الهضمي:

قد يسبب تناول كميات كبيرة من البلح الأسود اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والانتفاخ.

لذلك، ينصح مرضى السكري بتناول البلح الأسود باعتدال، بعد استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.

يُمكن لمرضى السكري الاستمتاع بفوائد البلح الأسود من خلال تناوله بكميات معتدلة، مع الحرص على مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم.

نصائح طبية لمرضى السكري

تناول حبة أو اثنتين من البلح الأسود كوجبة خفيفة.

تناول البلح الأسود مع مصادر البروتين، مثل اللوز أو الجوز.

تناول البلح الأسود بعد ممارسة الرياضة.

اشرب الكثير من الماء بعد تناول البلح الأسود.

راقب مستويات السكر في الدم بشكل منتظم بعد تناول البلح الأسود.

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