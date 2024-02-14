طعام رخيص الثمن يمنع الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.. لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف خبير النظام الغذائي الطبيب الأمريكي مايكل موسلي أن هناك نوعا من الخضروات يمكن أن يساعد على تقليل ضغط الدم والالتهابات وتحسين اللياقة البدنية.

أوضح الخبير أن الشمندر أو البنجر الأحمر مليء بالنترات التي يحولها جسم الإنسان إلى حمض النيتريك، ويساعد ذلك على تدفق الدم إلى جميع أطرافك، ويمكن أن يقلل أيضًا من ضغط الدم المرتفع، ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

فوائد البنجر الأحمر

وقال موسلي إن الشمندر غني بشكل خاص بالنترات ويتم تحويلها بواسطة البكتيريا الموجودة في لعابك إلى أكسيد النيتريك، ويؤدي ذلك إلى توسع الأوعية الدموية ومن ثم زيادة تدفق الدم إلى أطرافك.

وأضاف أنه البنجر الأحمر وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب، وهذا يجعله مثاليا لمرضى القلب.

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر الأحمر يوميا؟

وتابع أن تناول جرعة يومية من عصير الشمندر يمكن أن يكون له تأثير كبير على ضغط الدم ويزيد من تدفق الدم إلى المناطق الحيوية في الدماغ.

وأشار إلى أن تناول عصير الشمندر مع التمارين الرياضية يمكن أن يزيد من الاتصال في مناطق الدماغ التي تتحكم في حركتك.

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