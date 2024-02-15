4 عناصر غذائية ضرورية لصحة الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - تلعب الصحة الجسدية والعقلية للرجل دورًا هامًا في جميع جوانب حياته، من النشاط الاجتماعي إلى الأداء الجنسي.

وللحفاظ على صحة الرجل، يُنصح باتباع نمط حياة صحي يشمل نظاما غذائيا متوازنا وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد.

ما هي أهم العناصر الغذائية لصحة الرجل؟

وبحسب ما جاء بوكالة " Gazeta.Ru"، تُشير الدكتورة إيرينا بوبكوفا، أخصائية علم التغذية، إلى أن أهم العناصر الغذائية لصحة الرجل هي:

الزنك

ضروري لرفع مستوى هرمون التستوستيرون، الهرمون الجنسي الرئيسي للذكور.

الماغنيسيوم

يحفز إنتاج هرمون التستوستيرون، ويُعدّ مضادًا للإجهاد، ويُقلل من القلق، ويُعزز الطاقة.

إل-أرغينين

يُحسّن الدورة الدموية في العضو الذكري.

إل-كارنيتين

يُزود الجسم بالطاقة.

أين توجد هذه العناصر الغذائية؟

الزنك

بذور اليقطين، المأكولات البحرية، المكسرات.

الماغنيسيوم

الشوكولاتة الداكنة، الماكريل، السلمون.

إل-أرغينين

بذور اليقطين، الفول السودان