ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل في مدرجات ريال مدريد.. معلومات لا تعرفها عن إيفانا نول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا، إيفانا نول، صورًا لها من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين النادي الملكي وبايرن ميونخ.

وظهرت نول مرتدية قميص ريال مدريد، وعلقت على الصور: "هيا لوكا مودريتش"، في إشارة إلى دعمها للاعب الكرواتي المخضرم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور نول، حيث عبروا عن إعجابهم بجمالها ودعمها لريال مدريد.

جدير بالذكر أن إيفانا نول، أثارت جدلًا واسعًا بظهورها في مدرجات كأس العالم 2022 قطر، حيث حرصت على الظهور بملابس لافتة للانتباه أثناء تشجيع منتخب بلادها في مدرجات ملاعب قطر.

وتعتاد على الظهور في مدرجات ملاعب كرة القدم لحصد جماهرية كبيرة وإثارة الجدل.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن إيفانا نول، وفقًا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

اسمها إيفانا نول.

ولدت 16سبتمبر عام 1995 في ألمانيا من أب وأم كرواتيين.

في عمر السابعة انتقلت إيفانا إلى مدينة زغرب في كرواتيا.

عارضة أزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة عام 2018.

وفي مارس 2013 نالت شهرة من خلال عملها كراقصة شرقية.

يتابعها 3 ملايين على السوشيال ميديا.

بعد 3 سنوات وصلت للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال كرواتيا.

حازت على شهرة واسعة بعد حضورها مباريات كرواتيا.