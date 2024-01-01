شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف الحالة المناخية لشهر يناير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، الحالة المناخية لشهر يناير.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “اليوم هو أول أيام يناير دونكم الخصائص المناخية لهذا الشهر: يوافق هذا العام بالهجري الثلث الأخير من شهر جماد ثاني 1445هـ وثلثي شهر رجب 1445هـ”.

وأضاف أنه: “من أشهر الشتاء ومن خلال الأرشيف المناخي برده شديد إذا وافق كتل باردة سواء كانت قطبية أو سيبيرية ومن خلال المعطيات والمؤشرات متوقع ذلك”.

وتابع: “يوافق في الطوالع النجم الأخير من المربعانية وثلاثي الشبط لعام 1445هـ، الجدير ذكره أن عدد أيام الشبط “26” يوما”، مضيفًا: “من خلال الأرشيف المناخي يحدث فيه هطل ثلجي على شمال المملكة، ومن أشهر الأمطار في المملكة”.

واستطرد: “يوافق هذا العام حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ وحسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة أيام القادمة من اليوم الاثنين 19 جماد ثاني 1445هـ”.