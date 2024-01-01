شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتبارا من أمس وحتى نهاية 15 يناير، فيما سيكون الإعلان عن درجة التحكيم والدرجة النهائية في 27 فبراير.

وذكرت الهيئة أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في تاريخ 19 مارس، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و9 مايو، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الالكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية 9 مايو.

وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعا في 4 يونيو، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو 2024، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل 31 يوليو 2024، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر.

من جانب آخر بدأ أمس الأول 1300 عضو متدرب من أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين عامهم الأكاديمي، وذلك ضمن رحلة التدريب في برامج البورد السعودي «شهادة الاختصاص الدقيق» تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

جدول المواعيد