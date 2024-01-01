شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت الهيئة أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في تاريخ 19 مارس، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و9 مايو، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الالكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية 9 مايو.
وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعا في 4 يونيو، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو 2024، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل 31 يوليو 2024، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر.
من جانب آخر بدأ أمس الأول 1300 عضو متدرب من أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين عامهم الأكاديمي، وذلك ضمن رحلة التدريب في برامج البورد السعودي «شهادة الاختصاص الدقيق» تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
جدول المواعيد
- إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية 19 مارس.
- فترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و9 مايو.
- آخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين 9 مايو.
- إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج 4 يونيو.
- آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو.
- آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل 31 يوليو.
- بداية التدريب 1 أكتوبر 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.