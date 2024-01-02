مشاهد من حصاد 2023 في الرس.. سفلتة وصيانة 41 موقعًا بمساحة مليون م2

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في بلدية محافظة الرس- خلال عام 2023م، أعمال سفلتة وصيانة (41) موقعًا بمحافظة الرس، على مساحة تجاوزت مليونًا ومئتي ألف م2؛ وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع، وتحسين حالتها.

وشملت الأعمال ردمًا وسفلتة وتجديدًا للطبقة الإسفلتية؛ فيما تجاوزت أطوال الصيانة وأعمال الدهانات للطرق والرصف (368.729) مترًا طوليًّا؛ وذلك ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

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