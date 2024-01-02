شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجان الزكوية والضريبية" تنشر 9 آلاف قرار فوري عبر موقعها الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمركية نشر القرارات النهائية الصادرة من اللجان الاستئنافية من اليوم التالي لصدور القرار لأول مرة في المملكة.

ونشرت اللجان ما يزيد عن 9 آلاف قرار فوري عبر موقعها الإلكتروني وأتاحت الوصول السريع إليها من خلال توفير أدوات بحث تمكن المتعاملين وشركاء الأعمال والمهتمين من الوصول السريع للقرارات.

ويأتي ذلك من خلال تسريع عمليات توثيق القرارات القضائية النهائية وتحليلها بشكل يومي بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لعمليات نشر القرارات القضائية.

وحققت اللجان بذلك سابقة نوعية في نشر القرارات القضائية خلال مدة زمنية قياسية؛ سعياً منها في تعزيز الوعي والشفافية وإطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من قرارات تسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.