انت الان تتابع "الغذاء والدواء" تنفّذ 39 زيارة في "مهرجان الإبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 12:50 مساءً

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء زيارات رقابية على نقاط بيع الأعلاف في السوق الرسمي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة تحت شعار "عز لأهلها". وأجرت "الهيئة" فحصًا لـ (300) عينة علف خلال فترة فعاليات المهرجان، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأعلاف المتداولة وخلوها من الملوثات خلال فترة إقامة المهرجان. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للتعاون المستمر بين "الهيئة" ونادي الإبل الذي ينظم المهرجان، وانطلاقًا من دورها الرقابي في ضمان سلامة الأعلاف وحماية صحة الحيوان، إضافةً إلى توعية منافذ بيع الأعلاف المشاركة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. يذكر أن مهرجان الإبل يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل، وتنمية عوائد المجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تنفّذ 39 زيارة في "مهرجان الإبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.