السفير رامي العتيبي يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية بلغاريا

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع السفير الدكتور رامي بن سعود العتيبي، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا.

وأعرب السفير العتيبي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عملهِ على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

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