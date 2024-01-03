تركي آل الشيخ يعلق على إساءة قرداحي للمملكة ويكشف ملابسات دعوته لتقديم حفل بالرياض

قال المستشار تركي آل الشيخ إن بعض الأشخاص أساءوا للمملكة العربية السعودية، بالرغم من المساعدات التي قدمتها لهم.

وأضاف آل الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي، أن من هؤلاء الأشخاص الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الذي كان يعمل في المملكة، وقدم برنامج “من سيربح المليون” على قناة MBC.

وأوضح آل الشيخ أنه دعا قرداحي للمشاركة في أحد احتفالات الترفيه في المملكة، وذلك على الرغم من مواقفه السياسية المعارضة للمملكة في سوريا، وذلك من باب حسن النية، على اعتبار أن مواقفه السياسية تخصه وحده.

ولكن قرداحي، بعد ذلك، أساء للمملكة في تصريحاته العامة وفي رسائله الخاصة، على تطبيق “واتساب”.

وأعرب آل الشيخ عن أسفه للشعب السعودي، لأنه تسبب في دعوته لقرداحي، وقال إنه لن يحترم أي شخص لديه مثل هذا التفكير.