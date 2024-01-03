شكرا لقرائتكم خبر عن تقرحات الفم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. احذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يصاب المرضى الذين يعانون من التهاب الفم بتقرحات بشكل متكرر، إذ يعاني بعضهم من ظهور قرحة الفم ويشعر المريض في البداية بألم حارق، وفي غضون يوم أو يومين تتطور قرحة آكلة على النسج للفم ،ويعتبر الفم أحد أهم الأعضاء التي تعكس الحالة الصحية للجسم، وقد يعاني المرضى من تورم واحمرار في بطانة الفم، أو من قرحات مفردة ومؤلمة، وهناك بعض العلامات التي تظهر قد تدل على وجود أمراض خطيرة مثل السرطان وفيروس نقص المناعة "الإيدز"..نرصد بعض هذه العلامات وفقا لموقع health remediez

علامات بالفم تشير الي الاصابة بامراض خطيرة:

- كشفت بعض الدراسات، أن أمراض اللثة قد تهدد المصابين بها بخطر السكري ومشاكل القلب

العدوى الفيروسية:

تعد من أشكال العدوى الناجمة عن الفطريات أو البكتيريا ،ويمكن أن يسبب قرحات متعددة على الفم ،تنجم هذه القروح عن فوعة فيروسية بعد فترة هجوع، حيث إنها مثل فيروس الهربس البسيط، مما يبقى الفم مؤلماً لعدة أشهر أو سنوات، أو حتى بشكل دائم بعد تلتئم القروح.

جفاف الفم:

يكشف جفاف الفم عن العديد من الأمراض، منها،السكري، خاصةً إذا كان المريض يعاني أيضًا من العطش المستمر وكثرة التبول ،القلاع الفموي، وهو التهاب فطري يظهر على هيئة طبقة بيضاء في الفم أو الحلق ،نقص فيتامين ب في الجسم.

مرض السكري

مرض السكري، يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتشمل أعراضه الشائعة، إلى التبول كثيرًا على غير المعتاد، مع فقدان الوزن والتعب.

ويعد وجود رائحة نفس “فاكهية”، ناتجة عن تحول نسب السكر العالية إلى طعم الحموضة، علامة على الإصابة بالمرض.

سرطان الدم:

تشمل تقرحات الفم لسرطان الدم خارج الفم الحمى وفقدان الوزن والتعب وسهولة الإصابة بالكدمات والبقع الحمراء الصغيرة على الجلد ونزيف الأنف المتكرر ،ويمكن أن تكون اللثة المتورمة والدموية والمتقرحة أيضا علامة على وجود سرطان الدم.