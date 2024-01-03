تراند اليوم : بالفيديو.. شاب سوري مقيم في ألمانيا: "اتمنى العودة إلى السعودية"

صحيفة الخليج 365: قال شاب سوري، مقيم في ألمانيا، أنه يتمنى العودة إلى السعودية من جديد.

وأضاف خلال ظهوره في مقطع فيديو، أنه يتمنى العودة إلى السعودية من جديد، أو بلده سوريا، خاصة أن الإقامة في ألمانيا صعبة.

وتابع أنه قضى في السعودية 8 سنوات، قبل أن يقرر أفراد عائلته السفر إلى ألمانيا، ولكنه الآن يتمنى العودة إلى المملكة، بسبب كثرة الأوراق المطلوبة في ألمانيا.

واختتم الشاب السوري: "إذا خيروني بين السعودية وألمانيا، سأختار السعودية، أنا عشت هناك 8 سنوات، والشعب السعودي أحسن شعب، وكذلك الحكومة السعودية".