شكرا لقرائتكم خبر عن احترس .. أثار جانبية تصيبك عند تناول القرفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد القرفة من أكثر الأعشاب المفيدة لانقاص الوزن وعلاج السمنة وتقوية المناعة ورغم هذا فيجب اخذها بحرص حتى لاتعانى من الآثار الجانبية

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم أهم الآثار الجانبية لتناول القرفة



التهيج والحساسية

القرفة عادة لا تسبب أي آثار جانبية ولكن الاستخدام المكثف قد يؤدي إلى تهيج الفم والشفتين، مما يسبب تقرحات وبعض الناس لديهم حساسية منه قد يسبب احمرار وتهيج إذا وضعته على بشرتك.

تسمم

قد يكون تناول الكثير من قرفة القرفة سامًا، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

الكومارين، أحد مكونات بعض منتجات القرفة، يمكن أن يسبب مشاكل في الكبد، ولكن الكمية التي تحصل عليها صغيرة جدًا لدرجة أنها لن تكون مشكلة على الأرجح، ونظرًا لعدم وجود أدلة حول سلامتها، يجب على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات تجنب القرفة كعلاج.

انخفاض نسبة السكر في الدم

قد يؤثر على نسبة السكر في الدم، لذلك إذا كنت تعاني من مرض السكري وتناول مكملات القرفة، قد تحتاج إلى تعديل علاجك.

التفاعلات

إذا كنت تتناول أي دواء بانتظام، تحدث مع طبيبك قبل البدء في استخدام مكملات القرفة و يمكن أن تؤثر على طريقة عمل المضادات الحيوية وأدوية مرض السكري ومخففات الدم وأدوية القلب وغيرها.