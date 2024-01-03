شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لالتهاب البنكرياس الحاد .. عليك معرفتها وأهم طرق العلاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

البنكرياس هو عبارة عن غدة خارجية الإفراز، تتوضع أسفل وخلف المعدة، له دور هام بتشكيل العصارات الهاضمة وطرحها ضمن العفج (أو ما يُسمى الاثني عشر)، عصاراته الهاضمة تحلّ الطعام قبل دخوله إلى الأمعاء الدقيقة حيث يُمتص هناك.

أسباب التهاب البنكرياس:

يلعب البنكرياس دوراً أساسياً في عملية تصنيع هرمون الأنسولين، حيث يُصنَّع في جزر لانغرهانس ضمن البنكرياس ومن ثم يُطرح إلى الدوران الدموي ليساهم بمنع ارتفاع السكر عن طريق إدخاله للخلايا، وبهذا فهو يؤمّن للأعضاء والأوعية الدمويّة الحماية من تأثيرات السكر المخُرِّبة.

ويوجد مجموعة من المُسببات الرئيسية والتي تساهم بشكل كبير في إصابة الإنسان بالتهاب البنكرياس الحاد، نُلخص هذه الأسباب في النقاط الستة التالية:

الحصيّات المرارية، وتُعد السبب الأكثر شيوعاً على الإطلاق، حيث تتجمع بعض الحصيّات في المرارة، ومن ثم تنزل من المرارة باتجاه الأقنية الصفراوية، لكنها أثناء النزول تقف في الطرق الصفراوية مسببةً انسدادها، وقد تسد أيضاً الطرق المفرغة للبنكرياس، وبهذا يحدث ارتجاع للمواد الهاضمة المفرزة، مما يُسبب هضم للنسيج البنكرياسي، وهذا ما يُسمى بالهضم الذاتي للبنكرياس، يسبب هذا الهضم التهاباً شديداً بالنسيج البنكرياسي وينتج عنه الألم الشديد.



تناول المواد الكحولية بشكل مبالغ فيه، لذا نجد الكحوليين أكثر عرضةً لهجمات من التهاب البنكرياس الحاد.



الرض على البنكرياس، بغض النظر عن سبب ذلك الرض الذي يحدث إمّا بمُسبب خارجي كتعرض الشخص لضربة على بطنه، أو قد يحدث رض للبنكرياس أثناء العمليات الجراحيّة على البطن.

فرط الشحوم الثلاثية.



فرط الكالسيوم.



قد يكون السبب فيروسي، مثل الفيروسات النُكافية.

أعراض التهاب البنكرياس الحاد:

يوجد عرضين يؤشران إلى احتمالية الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد هما:

الألم البطني الذي يحدث في منطقة الخط المتوسط عند المعدة، يتميز بأنّه شديد جداً ومستمر، قد ينتشر نحو الظهر، يُلاحظ أن حالة المريض تكون غير مستقرة، فلا يستطيع الجلوس بشكل سوي، ونجده دائماً منحني على بطنه.

الإقياء، يترافق الألم البطني مع إقياء يصفه المريض عادةً بأنه مُريح.

عِلاج التهاب البنكرياس الحاد:

بِمجرد أن يتم تشخيص حالة المريض على أنّها إصابة بالتهاب البنكرياس الحاد يتم قبول المريض في المُستشفى ويتم تطبيق الإجراءات التالية:

يُمنع المريض عن الطعام والشراب بشكل تام، ريثما يَخف الألم البطني وتهدأ هجمة الالتهاب.

تعويض السوائل، وهو إجراء هام جداً وضروري، لذلك يتم فتح خط وريدي وتسريب سوائل ملحية أو مختلطة للمريض لمنع إصابته بالتجفاف.

التسكين الجيد بمسكنات مركزية عن طريق الوريد، ويُفضل في هذه الحالة استعمال مسكن البيتيدين.

مراقبة المريض عن كثب سريريّاً ومخبرياًّ، ومتابعة تحاليله بشكل مكثف والانتباه لعدم تطوير أذية أعضاء أخرى.