استشهاد 20 فلسطينيًّا إثر غارات إسرائيلية على شمال غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 3:07 مساءً

استشهد 20 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح اليوم في غارات وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت مربعات سكنية كاملة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيًّا وجرح العشرات، مؤكدة أن الجرحى يعالَجون في عيادات طبية متنقلة في ظل توقف جميع مستشفيات شمال قطاع غزة، نتيجة قصفها ومحاصرتها من الدبابات الإسرائيلية. وفي وسط قطاع غزة كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من قصفها لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي، وقد دمرت طائرات الاحتلال جميع الطرق المؤدية لتلك المخيمات.

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