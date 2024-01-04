انت الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 8:29 صباحاً

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه انتشلت شهيدًا وجرحى من الطابق الخامس للمقر، الذي تَعَرّض لقصف إسرائيلي للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين. وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف المراكز والمنظمات الطبية والإغاثية؛ مؤكدًا أن الهدف من عمليات قصف المراكز الطبية هو إعاقة عمل المنظمات والمؤسسات الطبية في القطاع، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ90 على التوالي.

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