تراند اليوم : "غرفة سرية ملغمة بملايين الجنيهات" .. تفاصيل القبض على 3 مصريين يتاجرون في العملة في قضية شغلت الرأي العام

صحيفة الخليج 365: كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل القبض على 3 متهمين، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات إضافة لعملات أجنبية مخزنة في غرفة سرية بحدائق أكتوبر جنوب القاهرة في قضية عرفت إعلامياً بـ "مغارة على بابا".

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وبدأت القصة عندما اشتبهت أجهزة الأمن في سيارتين بالطريق المؤدي لمدينة أكتوبر، وعند محاولة وقفهما فرتا محاولتين الهرب، لكن الدوريات تمكنت في النهاية من ضبطهما.

ملايين الجنيهات في غرفة سرية

وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات، وباستجواب المتهمين، أرشدوا الأمن على غرفة سرية داخل موقف سيارات في منطقة حدائق أكتوبر، وعثر في تلك الغرفة على 75 مليون جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى، ما دفع وسائل الإعلام المحلية لإطلاق اسم "مغارة علي بابا" عليها.

مصدر الأموال الطائلة التي معهم

و تبين أن المتهمين الثلاثة هم طالب ومهندس وآخر عاطل عن العمل، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لتجارتهم في العملة، حيث تبين أنهم يمارسون نشاطهم اليومي في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ويحولون الأموال للغرفة في المساء، بدلاًمن البنوك منعاً لمصادرتها من السلطات أو سؤالهم عن مصدرها.