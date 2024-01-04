تراند اليوم : بالفيديو .. مختص بالأرصاد يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع الإجازة وفرص هطول الثلوج

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

وقال العقيل لقناة الإخبارية: متوقع أن تقل فرصة هطول الأمطار خلال أسبوع الإجازة بالكامل، على معظم مناطق المملكة.

وتابع: سيكون لدينا مرتفع جوي لذلك ستكون الأجواء باردة ومستقرة، وخلال الأيام القليلة القادمة لا يوجد مؤشرات لسقوط الثلوج.

ونبه من هطول أمطار على سواحل منطقة مكة المكرمة خاصة سواحلها الجنوبية، وكذلك جازان تشهد رطوبة جوية وقد يتكون الضباب أحيانا في بعض المدن بالذات خارج المدن والطرق السريعة.