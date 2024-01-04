تراند اليوم : ليست عبوة ناسفة.. تفاصيل جديدة عن هجوم مقبرة كرمان بإيران تكشف مصدر الانفجار

صحيفة الخليج 365: أفاد مصدر مطلع أن أحد التفجيرات في مقبرة كرمان بإيران كان عملاً انتحارياً، مرجحاً أن يكون الانفجار الآخر أيضاً قد نفذ بنفس الطريقة.

و أشارت التحقيقات في مكان الحادث في الساعات الأولى من الانفجار إلى وجود عملية تفجير باستخدام عبوات ناسفة، لكم تبين من خلال فحص الأدلة والقرائن، ولقطات كاميرات المراقبة، أنه يمكن القول بشكل مؤكد أن الانفجار الأول كان عملاً انتحارياً وفق ما نقلت وكالة إرنا.

وكان الانتحاري الأول رجلاً تمزق إلى أشلاء نتيجة الانفجار، ويجري التحقيق في هويته، بحسب الوكالة.