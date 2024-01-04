تراند اليوم : بالفيديو.. قصة عريس خصم ألف ريال من مهر عروسه لسبب غريب!

صحيفة الخليج 365: روت صانعة المحتوى غنى العمري قصة عريس خصم ألف ريال من مهر عروسه ثمن المجسم والورد الذي أحضره لها مع الطقم.

وقالت العمري نقلا عن العروس: طلبت مهر 60 ألف وحولها 59 ألف وخصم ألف ريال ولما سألته العروس قال هذي قيمة الأشياء اللي هو

جبتها مع الطقم

وتابعت: هنا الموضوع مو في الألف المعنى في إن الرجل من هذه الحركة يدل على أنه متحكم يبغى يفرض السيطرة، بخيل نوعا ما ويدل على بداية نرجسية لأنه أنت ما أنت خسران لو حطيت الألف هذا، لكن أنك تدقق في هذه الأمور بحيث إنك تعطيها درس، ما أحد قالك جيب ستاند المهر يتحط دقة واحدة فهنا من حق المرأة تخاف من النقطة هذي.