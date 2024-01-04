تراند اليوم : "ليست مسيرة".. مصدر لبناني يكشف كيف اغتالت إسرائيل القيادي في حماس "العاروري" في بيروت

صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف مصدر أمني لبناني بارز إن القصف الذي أدى إلى مقتل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، وستة آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء، جرى عبر "صواريخ موجهة".

وقال المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية أن "اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية وليس عبر طائرة مسيّرة".

واستند المصدر إلى عاملين، الأول "دقة الإصابة لأنه لا يمكن لمسيرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني زنة الصواريخ، المقدرة بنحو 100 كيلوغرام لكل منها".

وبحسب المصدر الأمني اللبناني، أطلقت الطائرة الحربية 6 صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا. وقال إن صاروخين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حماس "إصابة مباشرة".