تراند اليوم : مقتل مواطن أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بجدة

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

امير السيد

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