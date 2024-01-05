تراند اليوم : يتعذب وبعد يومين يموت.. شاهد: شخص يوثق إصابة الحمام لديه بمرض غامض ويتساءل عن الحل!

صحيفة النرصد: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، يظهر فيه شخص قام بتصوير طيور الحمام لديه وهي تتعرض للألم الشديد وتساءل عن سبب ذلك.

وعلق موثق الفيديو، قائلًا: "تتعذب الحمامة وبعد يومين تموت وأغلب الحمام صار كذا، أحد يعرف الحل ؟".

وأظهر المقطع المتداول، واحدة من طيور الحمام، وهي تتوجع وتتألم كأنها مصابة بالصرع، وعلى ما يبدو أنها مصابة بمرض تسبب لها بهذا الألم.

وحاز المقطع على تفاعل كبير من مستخدمي المنصة، ورجحت بعض تعليقات المستخدمين أن الحمام مصاب بمرض يسمى بـ "أبو رقيبة"، بينما البعض الآخر رجح أن الحمام مصاب بمرض "نيوكاسل".