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تراند اليوم : يتعذب وبعد يومين يموت.. شاهد: شخص يوثق إصابة الحمام لديه بمرض غامض ويتساءل عن الحل!

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صحيفة النرصد: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، يظهر فيه شخص قام بتصوير طيور الحمام لديه وهي تتعرض للألم الشديد وتساءل عن سبب ذلك.

وعلق موثق الفيديو، قائلًا: "تتعذب الحمامة وبعد يومين تموت وأغلب الحمام صار كذا، أحد يعرف الحل ؟".

وأظهر المقطع المتداول، واحدة من طيور الحمام، وهي تتوجع وتتألم كأنها مصابة بالصرع، وعلى ما يبدو أنها مصابة بمرض تسبب لها بهذا الألم.

وحاز المقطع على تفاعل كبير من مستخدمي المنصة، ورجحت بعض تعليقات المستخدمين أن الحمام مصاب بمرض يسمى بـ "أبو رقيبة"، بينما البعض الآخر رجح أن الحمام مصاب بمرض "نيوكاسل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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