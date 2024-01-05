"أبو الغيط" يؤكد لوفد من الشيوخ الأمريكي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 12:56 مساءً

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم، وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي يضم السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، اللذين يزوران القاهرة حاليًا. وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وأكد أبو الغيط ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسرًا من شمال القطاع لجنوبه، مشيرًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انماطًا من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني. وشدد على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء الصراع، وأهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة من خلال ممرات إنسانية، مطالبًا بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع. بدوره أكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب، وكذا العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

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