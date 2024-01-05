انت الان تتابع تدشين الفعاليات التراثية بقرية ذي عين الأثرية في الباحة.. تستمرُّ 6 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 1:24 مساءً

انطلقت الفعاليات التراثية التي تنظّمها هيئةُ التراث بقرية ذي عين الأثرية في منطقة الباحة، أمس، وتستمرُّ 6 أيام، تستهدف من خلالها مختلفَ فئات المجتمع من أهالي المنطقة وزوّارها. واشتملت الفعالياتُ على عروضٍ للحِرف التي يتفاعل فيها الحرفيُّ مع الجمهور؛ مثل الفخار والمنسوجات، ومقتنيات وزخارف ونمط تصميمٍ تراثيّ، وغيرها من حِرف أهالي الباحة، ومنطقة "ركن التصوير"، ومنطقة "المجلس التراثي"، ومنطقة "الألعاب التراثية" المشتملة على عددٍ من الألعاب من تراث الأجداد والأكلات الشعبيّة، إضافة إلى العروض الشعبية التراثية. وزيّنت الهيئةُ واجهةَ "58" منزلًا تراثيًّا بقرية ذي عين الأثرية بعروض الصوت والضوء. وتهدف الفعاليات إلى الاهتمام بالتراث الثقافي، وتعزيز الحفاظ عليه، واستعراض ما تحتويه القرية من ثروات طبيعية وبشرية وتاريخية، وإثراء تجارب الزوّار التراثية، وتعريفهم بآثار المملكة، وتعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء لها، ونشر الوعي الوطني، والحفاظ على الإرث الثقافي، إلى جانب المحافظة على القيم الاجتماعية التي توارثها أبناءُ المنطقة جيلًا بعد جيل.

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