تراند اليوم : ضابط عراقي ينتحر ويترك بجانبه ورقة كتب فيها وصيته وسبب إنهاء حياته

صحيفة الخليج 365: أقدم ضابط عراقي على الانتحار في وسط بغداد، تاركاً وصيته شرح فيها ما حدث.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اتضح أن ضابطا برتبة عقيد بمديرية أمن الأفراد بوزارة الداخلية أنهى حياته شرقي العاصمة.

وذكرت المصادر بأن القوات الأمنية عثرت على جثة الضابط في شارع الفلاح بقطاع 18 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، موضحة أنه يسكن في قطاع 36

مواد سامة

كما أضافت أن الضابط انتحر بعد تناوله مواد سامة عثر عليها بالقرب منه، وترك أيضاً بجانبه ورقة كتب فيها وصيته وسبب إقدامه على هذا الفعل.

سبب الجريمة

وبينت الوصية أن الضابط قتل نفسه بعدما علم أن شخصا قام بأخذ أموال من مواطنين مقابل إصدار هويات حيازة سلاح وتعيينات لهم باسمه دون علمه، مما أدى لتوريطه بقضايا مالية دفعته لإنهاء حياته.