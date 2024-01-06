صور تكشف عن تقدم أعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع ذا لاين

وثق حساب مشاريع السعودية، عبر منصة أكس، لقطات حديثة لأعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع ذا لاين، الذي يمتد بطول 170 كيلومترًا في نيوم.

ويشارك في تنفيذ المشروع عشرات الشركات المحلية والعالمية، وآلاف المهندسين والعاملين.

وتتميز مدينة ذا لاين بأنها خالية من الشوارع والسيارات، وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية. حيث ستمد المدينة بالكامل بطاقة متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعة محمية لن تُمس.

وستصمم وسائل التنقل والبنية التحتية في مدينة ذا لاين لخدمة الإنسان، وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية. وستصل مساحة المدينة إلى 200 متر عرضًا، و170 كيلومترًا طولًا، و500 متر ارتفاعًا فوق سطح البحر.